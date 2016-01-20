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برج السرطان حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

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برج السرطان حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016 برج السرطان حظك اليوم الخميس 21 يناير 2016

على الصعيد المهني..


>تستطيع أن تكتسب شهرة كبيرة فى محيط العمل ، تعرف كيف تدخل إلى قلب كل شخصية بطريقة سهلة وبسيطة يراك البعض هادئ ويراك البعض الأخر دينامو المكان، سوف ترى الدنيا تتغير إلى الأفضل فى الأيام القادمة.

برج السرطان على الصعيد العاطفى..


>حاول أن تفتح باب قلبك للحب من جديد ولا تنظر إلى الماضى فأنت إنسان صادق النوايا لديك من العزم والتحدى حتى تكون أفضل ويجب عليك إلا تترك أحد يحطم قلبك ، أيام وسوف تنسى الماضى وتفتح باب جديد على المستقبل.

برج السرطان على الصعيد الصحي..


>عليك بأتباع نصائح الطبيب للتخلص من الوزن الزائد حتى تتحل كثير من المشاكل الصحية التى يقف الوزن الزائد سبب رئيسى فى وجودها.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان..


>يتوقع علماء الفلك أن يكون هناك طفرة كبيرة فى محيط حياتك حيث ستجد كثير من الأحلام تتحقق دون أن تسعى إلى ذلك ولكن ستكون سنة السعد عليك والتى من خلالها ستفتح بوابة على المستقبل

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مصر 365

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