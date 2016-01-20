حظك اليوم برج الأسد الخميس 21 يناير 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى..

>الأمور كلها على ما يرام وذلك لأنك استطعت أن تحقق من تريد على مستوى علاقتك بالمدير، كما أنك استطعت أن تحقق الكثير من النجاحات فى الفترة الماضية، فحاول أن تحافظ على ما حققته. برج الأسد على الصعيد العاطفى..

>تحاول أن تكون إلى جوار الحبيب قدر الإمكان، خصوصاً أنه بحاجة إليك، وكذلك لأنك دائماً ما ترغب فى دعمه، فلا تفقده وحاول أن تستمع إليه خصوصاً فى الأوقات التى يحتاج إليك فيها. على الصعيد الصحى..

>صحتك جيداً جداً خصوصاً أنك فى الأساس تهتم بتناول الأطعمة الصحية،وتستمع جيداً إلى آراء الأطباء، فدام على هذه التصرفات والطريقة فى الحياة، حتى تنعم بحياة هادئة خالية من الأزمات الصحية المزعجة. توقعات علماء الفلك لك..

>يتوقع علماء الفلك فى المرحلة المقبلة تحقيق الكثير من النجاحات على مستوى العمل، كما أن علاقتك بالمدير ستتغير تماماً، كن متفهم لهذه التغيراات التى ستحدث، وكن على قدر المسئولية.

شبكةعيونالإخبارية

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