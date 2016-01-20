حظك اليوم برج الثور الخميس 21 يناير 2016

برج الثور على الصعيد المهنى..

>دائماً ما ترتكب أخطاء بسيطة فى صميم العمل، وهو ما يكون له مردود سلبى على علاقتك بالمدير، رغم كل الجهد الذى تبذله من أجل سير العمل بشكل جيد، إلا أنك تقع فى كثير من الأخطاء البسيطة والتى من الممكن أن تتفادها بسهولة. برج الثور على الصعيد العاطفى..

>لديك قدرة كبيرة على احتواء الحبيب، وذلك ما سيجعلك تتجاوز الأزمة المرتقبة بينكم بكل سهولة، لا تدع انفعالاته تؤثر عليك سلباً، وكن حذر إلى ما يحاك لكما من قبل بعض المقربين. على الصعيد الصحى..

>أوضاعك الصحية جيدة إلى حداً ما، فقط كل ما هو عليك أن تعود لتهتم بصحتك من جديد، كما كنت تفعل فى الماضى، احصل على قسط كافى من النوم يومياً، حتى لا تتأثر صحتك سلباً. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع لك علماء الفلك نجاحات كثيرة فى الفترة المقبلة، فقط كل ما عليك أن تكون على دراية بدورك، وما يجب أن تقوم به، حتى لا تخسر كل الفرص التى ستكون متاحة أمامك، كما عليك أن تعرف ما ترغب فى تحقيقه حتى لا تخسرالوقت.

شبكةعيونالإخبارية

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