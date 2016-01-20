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حظك اليوم برج الجدى الخميس 21 يناير 2016

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 21 يناير 2016 حظك اليوم برج الجدى الخميس 21 يناير 2016

الجدى على الصعيد المهني:


>مشكلة بسيطة تواجهك فى العمل، تتغلب عليها بمساعدة أحد المقربين، تحتاج إلى استشارة من هم اكبر منك سنناً.

على الصعيد العاطفى:


>تحتاج إلى استعادة لحظاتك الرومانسية مع شريك حياتك، توترات العمل أرهقت تفكيرك وتحتاج إلى الابتعاد عنها مع الحبيب وسماع ذكريات جميلة.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>تعانى من مشكلة نفسية بسبب عدم قدرتك على التعبير عما يحدث بداخلك، تحدث أكثر مع أشخاص تثق بهم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش لحظات توتر فى محيط العمل، يساعده المقربون على الخروج منها، تكتشف محبتك فى قلوب المحيطين بك، ابتعد عن مشكلات العمل واهرب منها إلى الحبيب، تحتاج إلى استعادة لحظاتكم الرومانسية لتحسين حالتك المزاجية، حاول أن تتحدث إلى أشخاص تثق بهم وتعبر عن الأشياء التى تفكر بها، فالكتمان يولد لك مشاكل نفسية كثيرة.

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مصر 365

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