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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 21 يناير 2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 21 يناير 2016 حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 21 يناير 2016

على الصعيد المهني:


>افكارك تواجه قبولاً اليوم فى العمل وهناك الكثيرين ممن يستعدون لاتباعك، لذا هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ واحدة من أفكارك الجديدة وتتخذ مكانا قياديا وتمسك بزمام الأمور اليوم.

على الصعيد العاطفى:


>شخص ما فى حياتك العاطفية يريد الهيمنة على جوانب علاقتك الغرامية فكن يقظًا لهذه المحاولات لأن العواقب لن تكون جيدة، ولا تسمح لأى شخص أن يشوش على قراراتك التى تؤمن تمامًا بها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>احرص على أن تظل مستويات التوتر لديك منخفضة لأنك أكثر عرضة للانسحاب إلى التوتر. إذا كنت تعانى مشكلات فى ضغط الدم حاول أن تأخذ بعض الوقت للراحة والاسترخاء بحيث لا تتدهور صحتك وتذكر أن الصبر هو مفتاحك اليوم للسيطرة على توازنك ورفع معنوياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>تتلقى المزيد من المال اليوم فحاول أن تبدى كرمًا تجاه الأصدقاء ولا تسمح للمال بأن يكون سببًا فى خلق سوء تفاهم بينك وبين الآخرين، ولا تجعلهم يتعاملون معك بحساسية.
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مصر 365

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