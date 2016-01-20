حظك اليوم برج الحمل الخميس 21 يناير 2016

برج الحمل على الصعيد المهنى..

>أوضاعك فى العمل جيدة جداً خصوصاً أنك حاولت طوال الفترة الماضية أن تعيد ترتيب علاقاتك بكل العاملين معك، وعلى مستوى المدير فأنت أثبت جدارتك وشعر أنك تستحق الترقية، بعد ما قدمته مؤخراً فى العمل. برج الحمل على الصعيد العاطفى..

>علقتك بالحبيب غير مستقرة، حاول أن تتخلص من طريقتك الحادة فى التعامل معه، فكر جيداً قبل البدء فى الحديث معه، ولا تتسرع فى اتخاذ أى قرار له علاقة بالمستقبل، حتى لا يشعر أنك شخص غير مسئول. على الصعيد الصحى..

>حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، فما تفعله الآن ليس فى صالحك، أنت لا تهتم بها كثيراً، وهو ما ينذر بخطر شديد قد يكون له تأثير سئ على صحتك فيما بعد.

>

>توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>يتوقع لك العلماء مرحلة جيدة على مستويات كثيرة، كن متفائل ودع الظنون التى قد تكون سبب فى خسارتك الكثير من الفرص التى ستكون متاحة لك فى الفترة المُقبلة، حاول أن تعيد ترتيب أوراقك القديمة حتى تستقبل المرحلة الجديدة أفضل.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365