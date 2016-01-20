" نيابة أبوظبي" تأمر بالقبض على شخصين أساءا للخدمة الوطنية

أصدرت النيابة العامة في أبوظبي أمس، أمراً بضبط وإحضار شخصين على خلفية قيامهما بتصوير مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الإلكتروني، ويتضمن المقطع المتهمين وهما يرتديان الزي العسكري، ويقومان بحركات بدنية إيحائية بما لا يتناسب مع احترام الزي العسكري والقيمة المعنوية للخدمة الوطنية باعتبارها شرفاً لمنتسبيها.

وأكدت النيابة العامة أن المقطع موضوع التهمة، يمثل إساءة إلى شرف نيل أداء الخدمة الوطنية، في الوقت الذي تقوم فيه القوات المسلحة بجهود كبيرة لإعداد أبناء الوطن من حيث الالتزام المبدئي والقيمي بمفهوم العسكرية، بكل ما تحمله من مسؤولية أخلاقية ووطنية.

إضافة إلى الإعداد البدني والعلمي بما يؤهلهم لخدمة وطنهم، بينما يقوم بعض الأشخاص غير المسؤولين بمثل هذا السلوك المسيء، الذي يشكل بلا شك إساءة للمجتمع الإماراتي الذي ينظر بكل الإجلال والمحبة لقواته المسلحة.