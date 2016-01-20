الجيش اللبنانى يضبط أسلحة ومعدات لتصنيع المخدرات شرق البلاد

ضبط الجيش اللبنانى اليوم الثلاثاء كمية من الأسلحة والذخائر والمعدات الخاصة بتصنيع المخدرات فى حى الشراونة فى بعلبك شرق البلاد.

وقال مصدر رسمى لبنانى ،نقلاً عن قيادة الجيش، إن قوة من الجيش دهمت "صباح اليوم منازل عدد من المطلوبين فى محلة حى الشراونة - بعلبك، حيث ضبطت خلال عملية الدهم 16 كاميرا مراقبة، وكمية من المعدات الخاصة بتصنيع المخدرات، بالإضافة الى كمية من الاسلحة الحربية الخفيفة والذخائر العائدة لها، من دون العثور على المطلوبين".

وجرى تسليم المضبوطات ، بحسب المصدر ، إلى المرجع المختص لإجراء اللازم.

>