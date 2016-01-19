استدعاء «جنينة» في اتهامه بإهانة القضاء وسب الزند 30 يناير المقبل

قرر قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيزقضية هشام جنينه في قضية جديدة على خلفية البلاغ المقدم من وزير العدل يتهمه بإجراء حوار مع جريدة التحرير تعمد الاساءه للقضاء ورجاله والتشكيك في قراراته والإساءة لشخصه وحدد القاضي جلسة 30 يناير للتحقيق معه

صدر القرار برئاسة المستشار صفاء الدين اباظه وسكرتارية محمود فتحى.

وكان قاضي التحقيق استمع لأقوال رئيس جريده التحرير إبراهيم منصور و هدى أبو بكر وصحفي آخر واصدر قرار بإخلاء سبيلهم جميعا بضمان محل اقامتهم.

و البلاغ المقدم من وزير العدل المستشار أحمد الزند ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لقيامه بالتشهير به بوسائل الإعلام واتهامه بالسرقة بدون دليل أو سند وكذلك اتهام لوزير العدل بتدخله في أحكام القضاء.

وكان جنينة قد قال في حوار لجريدة التحرير: أنا مدرك تمامًا أن القضاء مخترق وليس من الآن ولكن منذ عهد عبد الناصر وكان هناك تنظيم سرى داخل القضاء والتاريخ موجود، وكان هؤلاء يكتبون تقارير فى زملائهم، وعندما نرى ما يحدث فى القضاء ندرك أن هذا التنظيم لم ينته، ولكن تغيرت الوجوه”.