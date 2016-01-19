«شكري» يستقبل النائب الأول لرئيس الوزراء الجابوني

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، بول بيوج مبا النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الصحة والتضامن الاجتماعي الجابوني، الذي يزور القاهرة حاليا تلبية لدعوة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات القوية بين الدولتين الشقيقتين، ورغبة الجانب الجابوني في تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الصحة والدواء والتضامن الاجتماعي، والتعرف على الخبرات المصرية في هذه القطاعات، وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أشار للتعاون القائم بين البلدين من خلال المستشفى المصري في الجابون، مؤكدًا تدعيمها بمزيد من الأطباء عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وأوضح «أبو زيد»، أن النائب الأول لرئيس الوزراء الجابوني، أكد تقدير بلاده للتعاون بين البلدين، والذي يعد نموذجا للتعاون جنوب جنوب، وأن زيارته الحالية تهدف للإعداد لزيارة الرئيس الجابوني المقبلة إلى مصر، مضيفًا أن بلاده تلقت دعوة من مصر للمشاركة في منتدى الاستثمار في أفريقيا خلال يومي 20 – 21 فبراير في شرم الشيخ، وأكد المسئول الجابوني أن بلاده تسعى للتعاون مع مصر في مجال تأهيل الشباب وتطوير البنية التحتية وتصنيع الدواء.