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خبير عسكري : استقبال السيسي للعائدين من ليبيا يؤكد قدرة مصر على حماية ابنائها

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خبير عسكري : استقبال السيسي للعائدين من ليبيا يؤكد قدرة مصر على حماية ابنائها خبير عسكري : استقبال السيسي للعائدين من ليبيا يؤكد قدرة مصر على حماية ابنائها

 

اللواء مصطفى كامل – أرشيفية

قال اللواء مصطفي كامل، قائد وحدات الصاعقة الأسبق، إن استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح ، لـ 20 مواطنًا مصريًا عائدين من ليبيا بعد تحريرهم من الاختطاف من قبل احدى الجماعات المسلحة في ليبيا لمدة 10 أيام، حمل رسائل كثيرة أبرزها، قدرة على حماية ابنائها في الداخل والخارج.

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن من ضمن هذه الرسائل، التفاعل السريع مع الحدث، واستعادة دور مصر ومكانتها في العالم العربي.

ولفت«كامل»، إلى أن العملية تمت في هدوء تام عبر المفاوضات مع تدخل قوات من الصاعقة المصرية للتأمين بالتنسيق مع الجيش الوطني الليبي، نافيًا ما تردد عن دفع فدية من أجل الإفراج عن المصريين المحررين.

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