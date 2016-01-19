خبير عسكري : استقبال السيسي للعائدين من ليبيا يؤكد قدرة مصر على حماية ابنائها

قال اللواء مصطفي كامل، قائد وحدات الصاعقة الأسبق، إن استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لـ 20 مواطنًا مصريًا عائدين من ليبيا بعد تحريرهم من الاختطاف من قبل احدى الجماعات المسلحة في ليبيا لمدة 10 أيام، حمل رسائل كثيرة أبرزها، قدرة مصر على حماية ابنائها في الداخل والخارج.

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن من ضمن هذه الرسائل، التفاعل السريع مع الحدث، واستعادة دور مصر ومكانتها في العالم العربي.

ولفت«كامل»، إلى أن العملية تمت في هدوء تام عبر المفاوضات مع تدخل قوات من الصاعقة المصرية للتأمين بالتنسيق مع الجيش الوطني الليبي، نافيًا ما تردد عن دفع فدية من أجل الإفراج عن المصريين المحررين.