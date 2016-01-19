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أسر الشباب العائد من ليبيا: «السيسي أنقذ اولادنا»

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أسر الشباب العائد من ليبيا: «السيسي أنقذ اولادنا» أسر الشباب العائد من ليبيا: «السيسي أنقذ اولادنا»

قال اللواء جمال قناوي رئيس مدينة سمالوط أنه بمجرد تلقيه بلاغاً من أهالي قرية ساقية داقوف تواصلت فورا مع اللواء طارق نصر محافظ المنيا الذي قام من بإخطار القيادة السياسية والأجهزة السيادية لتحرير أبناءنا المختطفين.

أضاف رئيس مدينة سمالوط بالفعل تدخلت المصرية وأجهزتها المعنية وتم تحريرهم موضحا أنه ليس لدينا كجهاز تنفيذي معلومة واضحة عن الجهة التي قامت باختطافهم.

وقال عيد محمد عبد الرحمن خال سليمان و محمد سالم يعقوب أنقذ أبنائنا، وأشكر القوات المسلحة المخابرات لعودة ابنائنا لارض الوطن.

وأضاف ان البداية كانت عبء علينا جداً و كنا قد فقدنا الامل في عودة ابنائا بعد ان فقدنا جميع الادلة التي تدلنا علي طريقهم لكن تواصلت مع المخابرات والتي كانت في كل مرة تطمئنني عليهم ومن هنا بدات التواصل معهم حتي اطمئن ذويهم.

وأستكمل ان الامور كانت غامضة حتي انني سمعت بعض الاقاويل عن كيفية اختطافهم من خلال سيارة و بعدها اختفوا عن الاعين و اعتقد ان ابنائنا لن يعودوا مرة اخري الي الاراضي الليبية لان الوضع هناك غير امن و كنا نعيش في ازمة كبيرة خاصة ان بينهم 17 شخص من عائلة واحدة وعندما تم اخطارنا انهم تحت ايدي القيادة السياسية المصرية و المخابرات الحربية سجدنا لله شكرا.

اما عبد الباسط عبد العظيم ٥٨ سنه والد جمال عبد الباسط ٣٠ سنه قال ان نجله سافر ليبيا منذ ٩ شهور ولدية طفل صغير، وسبق له السفر مرتين الي ليبيا وكان يعمل للانفاق علينا وكان يرسل لنا كل شهر مبلغ مالي وعندما علمت باختطافة سقطت علي الارض مغشيا علي وبعدها تمالكت اعصابي وبدات في التواصل من اجل ان استعيد ابني.​​

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