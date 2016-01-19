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وفاة قائد ميدانى بالقوات الخاصة الليبية متأثرا بإصابته

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وفاة قائد ميدانى بالقوات الخاصة الليبية متأثرا بإصابته وفاة قائد ميدانى بالقوات الخاصة الليبية متأثرا بإصابته
توفى القائد الميدانى بالقوات الخاصة الليبية"الصاعقة" الملازم أول حسن الرملى بمستشفى الجلاء،متأثرا بإصابته، إثر التصدى لهجوم من قبل تنظيم "داعش" بمحور الليثى ببنغازى.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة ببنغازي،العقيد ميلود الزوي،فى تصريح مساء اليوم،لوكالة أنباء الشرق الأوسط،إن القائد الميدانى الضابط حسن الرملى توفى مساء اليوم بمستشفى الجلاء،متأثرا بإصابته بمحور الليثى،جراء هجوم تنظيم داعش على على محور الليثى .

وأضاف الزوى،أن القائد الميدانى الملازم أول حسن الرملى عين بالقوات الخاصه ونسب إلى الكتيبه الأولى صاعقه.

وعلى صعيد آخر،قال الزوى إن قوات الجيش بمساندة القوات الخاصة وسلاح الجو ، تتقدم بكافة محاور القتال المختلفة ببنغازى طبقا للخطة الموضوعة من قبل رئاسة أركان الجيش الليبى.
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