7 فبراير.. نظر استئناف إكرامى الصباغ على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة النصب

حددت دائرة مستأنف جنح دار السلام بمحكمة جنوب القاهرة 7 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة "أونست" للتطوير العقارى، على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ فى واقعة اتهامه بالنصب على المواطنين.

ومن جانبه، أكد أشرف مسعود أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأن موكله مستمر فى سداد أموال المواطنين رغم صدور الأحكام القضائية ضده، وذلك خير دليل على صدق نيته، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد جلسات لنظر الاستئناف المقدم من إكرامى الصباغ على الأحكام الصادرة ضده بواقع 12 سنة سجن فى 4 قضايا بتهمة النصب.

وتعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعداً للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

وأمرت النيابة العامة بحبس رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة، تم جدد قاضى المعارضات حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ثم أحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أوراق القضية إلى محكمة جنح دار السلام، والتى قضت برئاسة المستشار مراد عبد الحى بحبس إكرامى الصباغ 3 سنوات مع الشغل والنفاذ فى القضية رقم 17507.

- حبس إكرامى الصباغ صاحب شركة أونست 3 سنوات لتحريره شيكات بدون رصيد