انقلاب شاحنة مواد بترولية بطريق الزعفرانة - رأس غارب وإصابة سائقها

انقلبت مساء اليوم الثلاثاء شاحنة مواد بترولية بطريق الزعفرانة-رأس غارب شمال البحر الأحمر، محملة بأطنان من زيت المازوت، وأصيب سائقها وتم نقله لمستشفى غارب المركزى.

تلقى الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بنقل سائق شاحنة مواد بترولية مصابًا بإصابات متفرقة بالجسم لمستشفى غارب المركزى جراء انقلاب شاحنة مواد بترولية محملة بكمية كبيرة من المازوت بطريق الزعفرانة-رأس غارب.

وانتقلت ادارة المرور البحر الأحمر برئاسة اللواء هشام كمال مدير إدارة مرور البحر الأحمر إلى موقع الحادث وتمكنت من رفع السيارة وتسيير حركة المرور وجارٍ إزالة الزيت من الطريق تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.