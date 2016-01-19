أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انقلاب شاحنة مواد بترولية بطريق الزعفرانة - رأس غارب وإصابة سائقها

Google+ Print
انقلاب شاحنة مواد بترولية بطريق الزعفرانة - رأس غارب وإصابة سائقها انقلاب شاحنة مواد بترولية بطريق الزعفرانة - رأس غارب وإصابة سائقها
انقلبت مساء اليوم الثلاثاء شاحنة مواد بترولية بطريق الزعفرانة-رأس غارب شمال البحر الأحمر، محملة بأطنان من زيت المازوت، وأصيب سائقها وتم نقله لمستشفى غارب المركزى.

تلقى الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بنقل سائق شاحنة مواد بترولية مصابًا بإصابات متفرقة بالجسم لمستشفى غارب المركزى جراء انقلاب شاحنة مواد بترولية محملة بكمية كبيرة من المازوت بطريق الزعفرانة-رأس غارب.

وانتقلت ادارة المرور البحر الأحمر برئاسة اللواء هشام كمال مدير إدارة مرور البحر الأحمر إلى موقع الحادث وتمكنت من رفع السيارة وتسيير حركة المرور وجارٍ إزالة الزيت من الطريق تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365