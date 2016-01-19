تنظيم "داعش" يخفض رواتب مسلحيه فى "الرقة" بسوريا بنسبة 50%

أعلن "بيت المال" فى تنظيم "داعش" الإرهابى عن تخفيض رواتب مسلحيه بنسبة 50 % فى ما أسماه بـ"ولاية الرقة" بسوريا .

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية ، هذه المعلومات عن وثيقة قالت إنها صادرة عن "بيت مال المسلمين" التابع للتنظيم.

وتنص الوثيقة على أنه "بسبب الظروف الاستثنائية التى يمر بها التنظيم، تم اتخاذ قرار بتخفيض المبالغ التى تدفع إلى المجاهدين كافة إلى النصف، ولا يجوز استثناء أحد من هذا القرار مهما كان منصبه".

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