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أخبار الأردن اليوم.. الملك عبد الله يزور مقر القيادة العامة للقوات المسلحة

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أخبار الأردن اليوم.. الملك عبد الله يزور مقر القيادة العامة للقوات المسلحة أخبار الأردن اليوم.. الملك عبد الله يزور مقر القيادة العامة للقوات المسلحة
ركزت أخبار الأردن اليوم على زيارة الملك عبد الله الثانى للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، فيما تناولت أخبار الأردن اليوم تصريحات مفتى القدس والديار الفلسطينية حول تركيب نظام المراقبة بالكاميرات فى القدس.

وتناولت أخبار الأردن اليوم تصريحات الملك عبدالله الثانى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث كان في استقباله لدى وصوله مستشاره للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، والأمير فيصل بن الحسين، ورؤساء الهيئات في القيادة العامة.

واهتمت أخبار الأردن اليوم باجتماع الملك عبد الله الثاني بالفريق أول الركن الزبن، فترة من الوقت، تم خلالها بحث عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة.

كما اطلع الملك عبد الله، خلال الزيارة، على عدد من الآليات العسكرية، التي تم تعديلها من قبل سلاح الصيانة الملكى، لتخدم مختلف المهام في القوات المسلحة الأردنية.

فيما تناولت أخبار الأردن اليوم تصريحات مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين بإن تركيب نظام المراقبة بالكاميرات في مدينة القدس من قبل سلطات الاحتلال يأتى فى سياق حملة التهويد التى تحاول أن تصبغ المدينة المقدسة بالصبغة اليهودية وطمس كل معلم عربى وفلسطينى بها.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 20 مشروعا للأوقاف الإسلامية جاهزة من حيث الدراسة والتمويل إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعمل دائما على إعاقة تنفيذها، مبينا أن الاوقاف الاسلامية ودائرة الإفتاء وكل المؤسسات الإسلامية فى القدس الشريف تعمل يدا بيد لحماية المسجد الأقصى ولتمكين كل مواطن فلسطينى وكل مواطن عربى لشد رحاله إلى المسجد المبارك ليعمر هذا المسجد أمام هذه الهجمات والمحاولات لتغيير الوضع التاريخى القائم به.

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مصر 365