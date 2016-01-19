قوى أعصابك بالمكسرات وطبق السلطة وبلاش كافيين بعد الأكل

أهمية طبق السلاطة لمرضى ضعف الأعصاب

فوائد فيتامين "B" لضعف الأعصاب

يجهل كثير من الأشخاص بعض الأطعمة المفيدة لتقوية أعصاب الجسم، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية تتعلق بضعف الأعصاب واضطراب الجهاز العصبى، وهناك الكثير من الأطعمة والفواكه والخضراوات الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة للأعصاب.>حول ذلك تقول دكتورة نهى سعيد، استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة: "يجب على الأشخاص بصفة عامة والذين يعانون من مشاكل صحية بالأعصاب بصفة خاصة ضرورة الاهتمام بالأغذية الصحية المفيدة للصحة، بحيث تتضمن الوجبة الغذائية وجود طبق السلاطة الذى يحتوى على خضراوات غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة للجسم مثل البوتاسيوم والحديد.>واستكملت د. نهى قائلة "يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف الأعصاب الاهتمام بتناول فيتامين b الذى يعمل على تقوية الأعصاب الجسم والموجود فى الكبدة والمكسرات والأسماك والبيض".

وتابعت "يجب على الأشخاص المصابين بضعف فى الأعصاب ب الإقلال من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة والنسكافيه والشاى الأسود عقب تناول الطعام.