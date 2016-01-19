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مفاجأة.. الموبايل يسبب انتشار حب الشباب

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مفاجأة.. الموبايل يسبب انتشار حب الشباب مفاجأة.. الموبايل يسبب انتشار حب الشباب
حب الشباب من أكثر أمراض البشرة انتشارا، خاصة فى مرحلة البلوغ، ومع التغيير فى هرمونات الجسم.


>أسباب الإصابة بحب الشباب


>وعن أسباب ظهور حب الشباب يقول الدكتور محمد لطفى الساعى، أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إن حب الشباب يحدث نتيجة اعتلال بالغدد الدهنية، وتنتشر تلك الغدد بصورة خاصة فى جلد الوجه والظهر والصدر، وهى الأماكن التى يسود فيها ظهور حب الشباب، وغالبا ما يشكو من يعانون من انتشار حب الشباب من زيادة إفراز فى الجل.. ويوضح الساعى أن غدد البشرة تعمل تحت سيطرة الهرمونات الجنسية، ولهذا السبب يرتبط ظهور حب الشباب بمرحلة البلوغ.

عادات تسبب زيادة انتشار حب الشباب


>هناك بعض الأسباب الصغيرة والتى تبدو بسيطة ولكن يجب عدم إهمالها فى التعاملات اليومية، والتى من شأنها أن تؤدى إلى تفاقم انتشار أو زيادة حب الشباب لمن هم عرضة له، وتلك العوامل هى:

منتجات تصفيف الشعر: المنتجات مثل الچل والكريم والزيوت، تتسرب على جبهتك، وتملأ المسام بالبكتيريا المسببة لحب الشباب، مما يؤدى لتكاثرها، لذا يجب استخدام تلك المواد بحرص، والتأكد من عدم خروجها عن الشعر، وإزالة أى آثار متبقية لها.

الهواتف المحمولة: أثبتت إحدى الدراسات التجريبية أن أجهزة الهواتف المحمولة هى مصدر لانتشار الجراثيم والبكتيريا، وهى فرصة جيدة تؤدى إلى تشبع مسام الجلد بها، مما يتسبب فى تفاقم الحبوب وللوقاية ينصح بمسح الهاتف مرتين يوميا بواسطة مناديل الكحول للحفاظ على نظافتها.

الكريمات الواقية الشمس تسبب حب الشباب: على الرغم من أهمية استخدام الكريم الواقى من أشعة الشمس، والذى يعمل على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التى توقع ضررا كبيرا على البشرة، إلا أن بعض أنواع كريمات الوقاية من الشمس قد تمثل سببا مباشرا فى تفاقم حب الشباب بالبشرة.

لذا يجب التأكد من خلو تلك الكريمات من الزيوت ويفضل استخدام الأنواع المائية أو اللبنية المناسبة للبشرة الدهنية، ويجب الابتعاد عن تلك المزودة بالروائح العطرية، فالعديد منها تحتوى على نسبة من الكحول والذى يتسبب فى زيادة حساسية البشرة والتهابها.

وينصح الساعى باستبدال دهانات الوقاية من الشمس التى تحتوى على ثانى أكسيد التيتانيوم، بتلك التى تعتمد فى تركيبها على مركبات أوكسيد الزنك، والتى تعد أكثر ملائمة للبشرة التى تعانى من حب الشباب أو التى لديها استعداد وقابلية للإصابة به.

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مصر 365

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