بوسكيتش: أتليتكو مدريد هو منافس برشلونة على الليجا

(إفي): امتدح لاعب وسط برشلونة، سرجيو بوسكيتش، الأداء الذي يقدمه أتليتكو مدريد هذا الموسم، مشيرا إلى أنه المنافس الأقوى لفريقه حاليا عن ريال مدريد بالليجا.

وقال لاعب الارتكاز في مقابلة مع صحيفة (سبورت) الكتالونية "اليوم أتليتكو مدريد هو المنافس الأخطر لبرشلونة عن ريال مدريد. يلعبون بشكل أفضل في كل مباراة وكل موسم، إضافة لذلك لديهم أفضل لاعبين، اعتقد أنهم سينافسون على الألقاب حتى النهاية".

وتحدث بوسكيتش (27 عاما) عن أفضل ذكرياته قائلا "بالطبع الفوز بالمونديال كان أمرا لا يصدق، الفوز بهذا النهائي وفي الشوطين الاضافيين وقبل دقائق على اللجوء لركلات الترجيح... على مستوى الأندية الثلاثيتين والسداسية تذكرني بالكثير ولكني احتفظ بنهائي التشامبيونز الذي فزنا به في ويمبلي للطريقة التي حصدنا بها الكأس".

وعلى مستوى اللاعبين الذين ألهموه عندما كان في بداية مشواره الكروي، قال "باتريك فييرا وبعده شابي، وأيضا يايا توريه، الذي تعلمت منه الكثير".

وعن تجديد عقده مع برشلونة، قال لاعب الوسط الذي قضى عمره الكروي في صفوف برشلونة، إن رئيس النادي جوسيب بارتوميو وعده بذلك وأنه لايزال في انتظار التجديد "لا أشعر بالتوتر إزاء هذا الأمر لأنني أعلم أن الرئيس سينفذ كلمته، آمل أن يكون في أقرب وقت".

كما تحدث عن أسباب غيابه عن شبكات التواصل الاجتماعي، قال "أردت ذلك، فأنا أفضل التركيز داخل الملعب وأن يعرفني بحق الناس العاشقة لكرة القدم، لا أرى من اللازم ان يكون لي حسابا عبر شبكة اجتماعية، لدينا الصحافة هنا وهذا يكفي. أحيانا الشبكات الاجتماعية تستخدم بشكل جيد وأحيانا أخرى لا. ينبغي أن نعرف كيف نستخدمها بشكل جيد".