جابر نصار: النقاب يتسبب في فقدان التواصل مع الطلبة بنسبة 72%

قال د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، تعليقًا على حكم القضاء الإداري اليوم بتأييد قرار منع أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة من المنتقبات دخول المحاضرات، إن القرار يتعلق بمنع المنتقبات الدخول المحاضرات والمعامل فقط ولا يمنعن من ارتدائه داخل الجامعة بشكل عام.

وأكد «نصار»، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم مع الإعلامي تامر أمين، أن هذا القرار يتعلق بالعملية العلمية فقط فحينما تقوم الأستاذة بالتدريس وهي مرتدية النقاب تفقد نسبة كبيرة من قدرتها على توصيل المعلومة بنسبة قد تصل إلى 72%.

موضحًا أنه لا يدين ارتداء النقاب وعندما تم اتخاذ القرار كان بخصوص دخول المحاضرات والامتحانات فقط، مشيرًا إلى أن أغلب حالات اختطاف الأطفال ارتكبها مرتديات النقاب.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لها تقاليد جامعية تطبق على الجميع فلا يوجد أي من عضوات هيئة التدريس بارتداء ملابس مخلة، مؤكدًا أن القواعد والتقاليد الجامعية تطبق على الجميع بالمساواة.