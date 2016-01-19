عمرو أديب عن عودة المختطفين من ليبيا:"المواطن أصبح له ثمن زى الأمريكى"

قال الإعلامى عمرو أديب، خلال تقديم برنامجه "القاهرة اليوم"، إن عودة المصريين المختطفين بليبيا والجهود التى بذلتها جهات الأمن المصرية والليبية تدل على أن المصرى غالى على بلاده، متابعا: "المواطن المصرى أصبح له سعر زى الإنجليزى والألمانى والأمريكى".

وفى السياق ذاته عرض "أديب" فيديو يظهر المصريين بليبيا بعد تحريرهم من الخاطفين وسط قادة الجيش الليبى الحر فى انتظار الطائرة التى وصلت بهم مطار القاهرة فيما بعد.

وأكد الإعلامى عمرو أديب، أن المخابرات المصرية بذلت جهودا كبيرة ونسقت مع الجانب الليبى، مضيفا: "مشاهد تأمين المصريين فى ليبيا تشعر بقوة مصر ونفوذها.. أنا أسف أنى أقول كدا بس عمرنا ما كنا بنتعامل كدا، المصرى أصبح له سعر وسعر غالى".

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