بالصور.. أمن البحيرة يضع شعار "شرطة الشعب" على سيارات الأمن

وجهت مديرية أمن البحيرة رسالة إلى أهالى المحافظة اليوم تحت شعار (رسالة وعهد من رجل شرطة مصرى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لعيد الشرطة)، من خلال قيام اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة واللواء عزيز إدوارد واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بالإشراف على تنفيذ تعليمات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار وتغيير شعار الشرطة على المؤسسات الشرطية والمركبات لـ"شرطة الشعب".

وتم وضع بوستارات باسم "شرطة الشعب" و"تحيا مصر" على السيارات الشرطية، لتأكيد التلاحم بين جهاز الشرطة والشعب

وكان مضمون الرسالـــة التى قالها وزير الداخلية للقيادات:"أخــى المواطن أختــى المواطنــة عهداً علينا أمام الله بــأن تبقــى رايــة الوطــن عاليــة خفاقــة تنبض بالخير والنماء، وأن نظل على عهدنا أوفياء لضمان أمن الوطن بأغلى ما نملك بالروح والنفس لنحصــد سويــاً ثمــار رفعــة الوطــن، رسالتنا إليكـم مقدسة وتضحياتنا للوطـن شرف، وسنظـل دومـاً شرطـة الشعــب وتحيا مصر أبية حرة".



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