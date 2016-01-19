الحوثيون يصادرون 286 شاحنة مساعدات غذائية لتعز

>أكد ممثل برنامج الغذاء العالمى فى اليمن أن الميليشيات الحوثية صادرت 286 شاحنة محملة بالمواد الغذائية يفترض أن تدخل محافظة تعز المحاصرة منذ 9 أشهر وتعانى من أوضاع إنسانية قاسية.

وأوضح ائتلاف الإغاثة الإنسانية ولجنة الإغاثة المحلية فى تعز - فى بيان اوردته قناة سكاى نيوز الاخبارية اليوم الثلاثاء - "فقد فشلت كل الجهود فى إقناع الحوثيين المحاصرين للمحافظة بإطلاق هذه المواد الغذائية وتوزيعها للسكان المحاصرين، إلا أن المتمردين أوغلوا فى إجرامهم وشددوا من حصارهم على المدينة وقصفهم للأحياء المكتظة بالسكان وزرع الألغام فى مداخل المدينة."

وأضاف البيان أن ميليشيات الحوثى وصالح تحاول تضليل الرأى العام العالمى وإيهامهم بأن المدينة ليست محاصرة، عبر إدخال كميات قليلة من المواد الغذائية إلى مديريتى القاهرة والمظفر وتوزيعها أمام ممثلى الأمم المتحدة.

وقال بيان لائتلاف الإغاثة الإنسانية إن الحوثيين اختاروا نقطتين فقط لتوزيع المساعدات بغرض إحداث فوضى جراء ما هو متوقع من تدافع عشرات الآلاف من المواطنين الجوعى المحاصرين منذ 9 أشهر للتقاتل على 2500 سلة غذائية وإظهار المقاومة والسلطة المحلية بمظهر العاجز عن تنفيذ وإدارة أعمال الإغاثة فى المدينة، وبالتالى عدم أهلية السلطة المحلية ولجنة الإغاثة للاستمرار فى ذلك .

وأكد البيان "أن لا مواد غذائية دخلت إلى وسط المدينة على الإطلاق وأنها مازالت محتجزة ومصادرة خارج المدينة، وأن كل المحاولات التى بذلت والتنازلات التى أتبعناها للتخفيف عن كاهل المواطنين داخل المدينة قد باءت بالفشل".

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