صحيفة: طيارو التورنادو الألمانية فى سورية لا يستطيعون التحليق ليلا

قالت صحيفة بيلد الألمانية إن طيارى الجيش الألمانى الذين يقودون طائرات الاستطلاع "تورنادو" بسورية لا يستطيعون التحليق فى الأجواء السورية ليلا بسبب قوة الإضاءة فى قمرة الطائرة.

غير أن متحدثا باسم وزارة الدفاع الألمانية أكد فى الوقت ذاته أن ذلك لن يقلص المساهمة الألمانية فى التصدى لتنظيم داعش وذلك لأنه لم يطلب من الألمان حتى الآن القيام بطلعات استطلاعية ليلا.

وحسب الصحيفة اليوم الثلاثاء فإن هذه المشكلة ظهرت عند إجراء تحديث لبرامج الطائرات حيث أصبحت أجهزة قمرة القيادة تضيء جراء هذا التحديث بشكل أقوى من السابق وهو ما يمكن أن يعيق قائد الطائرة والضابط المرافق له المتخصص فى أنظمة التسلح عند الإقلاع والهبوط وكذلك عند التحقق من أى أهداف عسكرية.

وعلق متحدث باسم سلاح الجو الألمانى على ما أوردته الصحيفة بقوله اليوم: "هذا قصور معروف لدينا وكان مقررا له أن يزال فى أكتوبر، أما الآن فقد تقرر أن يحدث ذلك مطلع فبراير المقبل ولن يستدعى ذلك تبديل طائرات".

ويساهم الجيش الألمانى منذ مطلع عام 2016 فى الحرب على تنظيم داعش من خلال مشاركته بطائرات استطلاع.

وعادة ما يتم التقاط الصور الاستطلاعية نهارا.

ولا تشارك الطائرات الألمانية فى عمليات القصف.

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