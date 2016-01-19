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فيديو | أول «هاتريك» لمدافع في تاريخ الكرة المصرية بأقدام محمود فتح الله

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فيديو | أول «هاتريك» لمدافع في تاريخ الكرة المصرية بأقدام محمود فتح الله فيديو | أول «هاتريك» لمدافع في تاريخ الكرة المصرية بأقدام محمود فتح الله

أصبح محمود فتح الله لاعب الإنتاج الحربي، أول مدافع يحرز ثلاثة أهداف “هاتريك” في مباراة واحدة بتاريخ ، وذلك خلال لقاء فريقه أمام حرس الحدود ضمن الاسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.

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فتح الله إستطاع إحراز الهدف الأول للإنتاج في الدقيقة 39 من كرة ثابته سددها بمهارة في المرمى، فيما أضاف الهدف الثاني والثالث من ركلتي جزاء في الدقائق 43 و95 من عمر المباراة.

مدافع الزمالك السابق فتح الله ، أصبح أول مدافع يحرز هاتريك في مباراة واحدة في تاريخ الكرة المصرية، ولم يسبقه أي مدافع إلى ذلك، فالمتعارف عليه أن الهدافين يكونو المهاجمين أو صناع اللعب وفي بعض الأحيان لاعبي خط الوسط.

 

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