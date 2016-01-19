نشرة ONA للفضائيات| حسين عبد الغني يغادر روسيا اليوم.. ويوسف الشريف في «واحد من الناس» الجمعة مع الليثي

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

وجه الإعلامي حسين عبد الغني، في ختام حلقة برنامجه “استديو القاهرة” على فضائية “روسيا اليوم”، الليلة، الشكر لمشاهديه، معلنا توقفه عن تقديم البرنامج، وذلك لارتباطه بمبادرة إعلامية جديدة..للمزيد

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان القدير يوسف الشريف، في حلقة خاصة من برنامج “واحد من الناس”، الجمعة المقبلة، ويقوم ” الشريف “، بزيارة خاصة إلى معهد الكبد بالقاهرة، بمصاحبة “الليثي”، ويلتقي مع المرضى، ويستمع إلى شكواهم، وسط فرحة كبيرة من المرضى وذويهم..للمزيد

يستضيف الإعلامي خيري رمضان، الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، ببرنامج “ممكن”، المذاع على شاشة ” سي بي سي”، وذلك غدًا الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً..للمزيد

يستضيف برنامج “حديث الساعة”، المذاع على القناة الأولى، غدًا الأربعاء، السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور ياسر جاد الله، مدير مركز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، وتتناول الحلقة زيارة الرئيس الصيني للقاهرة، واستعدادات الحكومة المصرية، ومجالات التعاون المشترك بين مصر والصين..للمزيد