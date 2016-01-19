بالفيديو..خالد صلاح يعرض تقريرا عن نفوق الأسماك بكفر الشيخ ويطالب الرئاسة بالاهتمام

عرض الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" عبر برنامجه "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، تقرير فيديو عن قضية نفوق الأسماك فى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة، والتى أثارت جدلا فى الفترة الأخيرة بوسائل الإعلام.>وقال خالد صلاح: إن هذا الأمر خطير للغاية، خاصة فى ظل تجاهل المسئولين وتحميل البعض مسئولية هذه الكارثة، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسة الرئاسة بالنظر إلى هذا الأمر بعناية، لأن المتضررين من ذلك يلجئون إلى الرئيس السيسى لأنهم لا يستطيعون حل هذه الأزمة مع الأجهزة المحلية.

وأضاف رئيس تحرير "اليوم السابع"، قائلا "أعتقد أن قلب الرئيس الذى تحرك من أجل 20 مواطنا مصريا تم تحريرهم اليوم من ليبيا، سيتحرك أيضا للنظر فى هذا الأمر، واستثمار قوتنا البشرية فى أن يكون لديها فرصة أخرى للحياة".