بالفيديو.. خالد صلاح: الصين حولت قوتها البشرية إلى قوة اقتصادية يجب أن نستفيد منها

عبر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، عن سعادته بزيارة الرئيس الصينى شى جين بينج إلى القاهرة غدا الأربعاء، مؤكدا أن تلك الزيارة بمثابة خير قادم لمصر، خاصة فى المشروعات وزيادة فرص الاستثمار داخل الدولة.

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن الصين استطاعت تحويل قوتها البشرية الهائلة إلى قوة اقتصادية بداخلها حتى أصبحت قوى عظمى بين الدول، فيجب أن نستفيد من التجربة الصينية داخل الدولة، قائلا: "الصين استطاعت ان تركع الغرب والقوى الغربية، وقدرت إنها تحول شعبها إلى قوة، ومحدش يقدر يلعب معاها".

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن قيام الدولة لن يتم إلا بتماسك الجميع بداخلها، لاسيما أن ألاعيب "البرادعى" الخارجية لجر الدولة إلى المحاكمات الدولية فى الادعاءات المتعلقة بالاختفاء القسرى، ستؤذى الشعب بأكمله وليس النظام، وكذلك تقارير هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفساد تضر بالدولة خاصة فى تصنيفها الاستثمارى.

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