بالفيديو.. محتجون يشعلون الإطارات ويقطعون الطريق فى مدينة القصرين التونسية

شهدت مدينة القصرين التونسية احتجاجات واسعة من العاطلين عن العمل، الذين أشعلوا النيران فى إطارات السيارات وأغلقوا الطريق الرئيسى مهددين بالانتحار الجماعى، حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى إيجاد عمل، هو ما نتج عن فرض حظر التجوال بالمدينة من السادسة مساء وحتى الخامسة صباحا.

تأتى احتجاجات العاطلين اليوم، أمام مقر ولاية القصرين، لانتحار الشاب رضا اليحياوى، نهاية الأسبوع الماضى، واستعمال الوحدات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وتصعيد وتيرة الاحتقان والاحتجاج لدى الشباب، كما تم نشر الوحدات الأمنية والعسكرية لحماية المنشآت العمومية، بينما تؤمن وحدات الجيش مقر الولاية.

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