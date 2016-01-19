غدًا.. استئناف «الفخراني» على حكم حبسه

تنظر غدًا الأربعاء، محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار محمد شعبان، الاستئناف البرلماني السابق حمدي الفخراني، على حكم حبسه سنتين مع الشغل لاتهامه بالابتزاز، ومثلهم في اتهامه بزعم استغلال النفوذ. كان الدفاع بالجلسة الماضية قد طلب رد هيئة المحكمة.

كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدي الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة أف وواحد جنيه.