بسبب الأزمة السياحية.. ننشر أسماء 29 فندقًا تم إغلاقهم بشرم الشيخ

أدى استمرار الحصار السياحى على شرم الشيخ إلى تفاقم الأزمة وقيام عدد من الفنادق بإغلاق أبوابها؛ بما في ذلك كبار المستثمرين، وتنشر “ONA” أسماء الفنادق التي أغلقت أبوابها في شرم الشيخ.

قام المستثمر السياحى الأكبر في مصر والشرق الأوسط حامد الشيتى بإغلاق 14 فندقا من بين 16 من سلسلة فنادق فروتيل ترافكو بشرم الشيخ؛ الأمر الذي يعكس حجم الأزمة التي لم يستطع كبار المستثمرين مواجهتها.

كما قام المستثمر السياحى المعروف كامل أبو على بإغلاق ثلاثة فنادق من بين خمسة من سلسلة فنادق بيتش الباتروس بشرم الشيخ، وأغلق هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، ثلاثة فنادق من بين 4 له في شرم الشيخ هي سونستا ورويال بيتش ورويال ريتس.

كما قامت سلسلة فنادق كورال سى بإغلاق فندقين من بين 4 لها في شرم الشيخ، وقد أغلقت سلسلة فنادق دومينز باى ثلاثة فنادق من إجمالى أربعة لها بشرم الشيخ، وأغلقت “سن رايز” فندقين من إجمالي أربعة لها في شرم، وأغلقت سلسلة جروب بلس فندقين لها من بين أربعة في شرم الشيخ.