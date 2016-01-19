أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بسبب الأزمة السياحية.. ننشر أسماء 29 فندقًا تم إغلاقهم بشرم الشيخ

Google+ Print
بسبب الأزمة السياحية.. ننشر أسماء 29 فندقًا تم إغلاقهم بشرم الشيخ بسبب الأزمة السياحية.. ننشر أسماء 29 فندقًا تم إغلاقهم بشرم الشيخ

أدى استمرار الحصار السياحى على شرم الشيخ إلى تفاقم الأزمة وقيام عدد من الفنادق بإغلاق أبوابها؛ بما في ذلك كبار المستثمرين، وتنشر “ONA” أسماء الفنادق التي أغلقت أبوابها في شرم الشيخ.

قام المستثمر السياحى الأكبر في والشرق الأوسط حامد الشيتى بإغلاق 14 فندقا من بين 16 من سلسلة فنادق فروتيل ترافكو بشرم الشيخ؛ الأمر الذي يعكس حجم الأزمة التي لم يستطع كبار المستثمرين مواجهتها.

كما قام المستثمر السياحى المعروف كامل أبو على بإغلاق ثلاثة فنادق من بين خمسة من سلسلة فنادق بيتش الباتروس بشرم الشيخ، وأغلق هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، ثلاثة فنادق من بين 4 له في شرم الشيخ هي سونستا ورويال بيتش ورويال ريتس.

كما قامت سلسلة فنادق كورال سى بإغلاق فندقين من بين 4 لها في شرم الشيخ، وقد أغلقت سلسلة فنادق دومينز باى ثلاثة فنادق من إجمالى أربعة لها بشرم الشيخ، وأغلقت “سن رايز” فندقين من إجمالي أربعة لها في شرم، وأغلقت سلسلة جروب بلس فندقين لها من بين أربعة في شرم الشيخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"