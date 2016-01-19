حكاية في الجول – ميدو يروي.. عن لحظة جنون حسام حسن

ربما لا يعلم حسام حسن أن أحمد حسام "ميدو" كان حاضرا في لحظة جنون تقول كل شيء عن شخصية أحد أهم نجوم الكرة المصرية في تاريخها.

وقبل صدام ميدو مع حسام حسن وكلاهما بات مدربا الأول للزمالك والثاني مع المصري البورسعيدي يسترجع FilGoal.com حكاية قديمة قدم مباراة المنتخب والمغرب في تصفيات كأس العالم 2002.

كل ما يلي حكاه ميدو في فيديو قديم له عبر قناة دريم:

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"أولا لم أفكر في طلب القميص رقم 9 (حين كان حسام حسن لاعبا في المنتخب) أولا لأني أحب حسام جدا، ثانيا لأنه لا يعقل أن أطلب هذا الرقم وحسام موجود أساسا".

"ثالثا وهذه رسالة لأناس تهاجم حسام حسن، معلش، مع احترامي لكل الناس، مجاش لاعيب في مصر، فيكي يا مصر كلها عمل إنجازات حسام حسن لمصر وللأهلي وللزمالك".

"لم يأت لاعب في مصر بقلب وروح حسام حسن وغيرته على فريقه".

"سأحكي لكم موقفا يجعل الناس تعلم يعني ايه حسام حسن".

مباراة مصر والمغرب

"بنلاعب المغرب في مصر، الناس تتذكر تلك المباراة بالكرة التي ضربتها بالرأس فارتدت من العارضة في اللقاء الذي انتهى 0-0".

"كانت أول مباراة لي مع منتخب مصر في استاد القاهرة أمام هذا القدر الهائل من الجماهير".

"قبل نهاية الشوط الأول نور الدين نايبت مدافع المغرب دهس قدم حسام حسن فتسبب في شرخ وجه قدم حسام".

"مع نهاية الشوط كان حسام حسن يتألم بشدة ويتعكز وهو يخرج من أرض الملعب".

"دخلت دورة المياة لأغسل وجهي. هنا سمعت حسام حسن يتحدث مع أحد في الحمام!".

"ظننت في البداية أنه يتحدث مع فتاة! يقول لأحد ما: مش انتي اللي هتعجزيني".

"هل تعلمون ماذا يحدث؟".

"حسام حسن كان يخبط قدمه في الحائط. كان يتحدث لقدمه. كان يقول لقدمه مش انتي اللي هتخليني ملعبش الماتش!".

"كان يعاتب قدمه ، هذا هو جنون حسام حسن. هذا هو مدى حبه ورغبته في اللعب على الدوام".

حسام حسن

حسام حسن قال لـFilGoal.com عن ميدو بدوره: "كنت سعيدا حين جاء منتخب مصر كلاعب. لأني كنت أعلم أن الوقت قد حان لإنتاج جيل جديد من المهاجمين. جيل جديد يحمل اللواء من بعدنا كما حدث معي بعد اعتزال الخطيب".

وأضاف "والآن كمدير فني أنا سعيد بوجود ميدو وسط المدربين في الدوري. هذه الأسماء التي تنذر بأن هناك جيلا جديدا سيقدم أفكارا جديدة ويغير الصورة كلها في المسابقة".