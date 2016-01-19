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هل يقتنص عمرو طارق فرصة اللعب أمام ريال مدريد؟ أم يغادر بيتيس

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هل يقتنص عمرو طارق فرصة اللعب أمام ريال مدريد؟ أم يغادر بيتيس هل يقتنص عمرو طارق فرصة اللعب أمام ريال مدريد؟ أم يغادر بيتيس

مصير عمرو طارق مدافع ريال بيتيس قد يتحدد خلال أيام بالبقاء مع الفريق أو الرحيل لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

مدافع الجونة السابق انتقل إلى الدوري الإسباني في الصيف الماضي، لكنه لم يلعب أي دقيقة مع فريقه طوال الموسم.

منذ أيام أعلن ريال بيتيس إقالة مدربه بيبي ميل وتعيين خوان مورينو بدلا منه، مما يفتح باب الفرصة أمام المدافع المصري.

وأفادت تقارير إسبانية أن المدرب الجديد يفكر في إعطاء فرصة لعمرو طارق في المباريات القادمة، إذ يلعب بيتيس ضد ريال مدريد يوم الأحد المقبل.

في السياق نفسه، أفادت جريدة ماركا أن رحيل خوردي فيجوراس مدافع بيتيس عن الفريق لن يغير خطة عمرو طارق الذي يرغب في الرحيل لفريق آخر.

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