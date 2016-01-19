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غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة «خلية 6 أبريل»

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غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة «خلية 6 أبريل» غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة «خلية 6 أبريل»

 

محاكمة «خلية 6 أبريل» – أرشيفية

تنظر غدًا الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين على رأسهم رامي سيد حسنين مسئول العمل الجماهيري لحركة 6 إبريل والعضو بالمكتب السياسي للحركة و العضو بجبهة ثوار في القضية المقيدة برقم 4546 كلي جنوب الجيزة، لاتهامهم بالتظاهر والتجمهر وحيازة منشورات ومفرقعات والتخريب العمدي لمباني واملاك عامة وانشاء جمعية “حركة ” الغرض منها سيطرة فئة اجتماعية على غيرها لقلب نظام الحكم باستخدام القوة والإرهاب والمعروفة إعلاميًا “بخلية 6 أبريل ”

صدر القرار برئاسة صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد حسن النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كان دفاع المتهم الثاني قد طلب بالجلسة الماضية قد قام برد المستشار ناجي شحاتة لصدور تصريحات في حوارات صحفية لرئيس الدائرة المستشار ناجي شحاتة يبن فيه اتجاهاته.

ويذكر أنه قد سبق لمحكمة الجنايات وأصدرت ضدهم حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بتاريخ 8 أكتوبر الماضي.

ترجع الواقعة إلى 1 سبتمبر 2014 عندما تم إلقاء القبض على 10 منهم واحيلوا الي النيابة العامة قد وجهت إليهم تهم عدة أهمها: التظاهر والتجمهر وحيازة منشورات ومفرقعات والتخريب العمدي لمباني وأملاك عامة والمعدة للمنفعة العامة تنفيذًا لغرض إرهابي، وإنشاء جمعية “حركة ” الغرض منها سيطرة فئة اجتماعية علي غيرها لقلب نظام الحكم باستخدام القوة والارهاب وسيلة لذلك، وحيازة أحراز محررات ومطبوعات معدة لتوزيعها داخل جمهورية العربية بأي طريقة لتعطيل العمل بالدستور والنظم السياسية للهيئة الاجتماعية لقلب نظام الدولة مستخدمًا الإرهاب وسيلة لذلك.

بالإضافة إلى قيامهم بإنشاء وإدارة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام، وإذاعة عمدًا بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة.

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