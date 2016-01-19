تعيين الدكتور محمد السيد ضاحى وكيلا لـ"صحة" جنوب سيناء

أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين الدكتور محمد السيد ضاحى مدير مستشفى شرم الشيخ الدولى وكيلا لوزارة الصحة بجنوب سيناء، وذلك خلفا للدكتور محمد فتح الله وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، التى صدر قرار بتوليه منصب رئيس قطاع مكتب الوزير، خلفا للدكتورة غادة نصر.

يذكر أن الدكتور محمد السيد أحمد ضاحى حصل على ماجستير جراحة عظام عام 1998 واستشارى إدارة منشآت صحية من الزمالة المصرية عام 2013 عمل مديرا لمستشفى شرم الشيخ الدولى منذ عام 2006 حتى 2011، ثم مستشفى أورام أسوان لمدة 9 شهور ثم مستشفى أورام طنطا لمدة 4 شهور، ثم زيتون التخصصى لمدة سنة و4 شهور، ثم الأقصر الدولى لمدة سنة و7 شهور، ثم مديرا لمستشفى شرم الشيخ الدولى فى مارس 2015، ثم وكيلا لوزارة الصحة بجنوب سيناء.

فى سياق متصل تقدمت نقابة الأسنان فرع جنوب سيناء بالتهانى للدكتور محمد ضاحى بمناسبة تعيينه وكيلا لوزارة الصحة والسكان، خلفا للدكتور محمد فتح الله، والذى صدر قرار بتكليفه رئيسا لقطاع مكتب الوزير.