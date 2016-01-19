ضبط 10 آلاف قرص مخدر و8 طرب حشيش داخل مسكن بطهطا

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا برئاسة النقيب عمر أبوعقرب، معاون أول مباحث المركز من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع بحوزة تاجر مواد مخدرة فر هاربا أثناء محاولة إلقاء القبض عليه، بلعت 10 آلاف قرص مخدر و8 طرب وحشيش و60 جراما من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، ذلك بناحية قرية نزلة عمارة دائرة المركز.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبو العباس، نائب المدير للشمال يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام تاجر مواد مخدرة بجلب كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمنطقة غرب طهطا دائرة المركز.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن ضبط من النيابة العامة بطهطا تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العيمد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد عمر خطاب، رئيس فرع بحث الشمال وتمت مراقبة مسكن المتحرى عنه وتمكن النقيب عمر أبو عقرب، معاون أول مباحث المركز، والنقباء هشام النمر، وعمرو قنطوش، وشريف عبد المحسن، معاونى مباحث المركز، مدعومين بمجموعات قتالية من مداهمة المنزل إلا أن "محمد.ص.ع" 35 سنة تاجر مواد مخدرة لاذ بالفرار بالزراعات المتاخمة لمنزله.

وبتفتيش المنزل عثر على 10 آلاف قرص من مخدر التامول والترامادول، و8 طرب من مخدر الحشيش، وزنت نحو 2 كيلو جرام، بالإضافة إلى 60 جراما من مسحوق أبيض يشتبه أن يكون لمخدر الهيروين تم التحفظ على المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2119 إدارى مركز شرطة طهطا، وبالعرض على النيابة العامة تولى المستشار محمود الخامس وكيل نيابة طهطا، بإشراف المستشار أحمد رأفت مدير النيابة التحقيق وقرر تكليف المباحث بسرعة القبض على المتهم الهارب.