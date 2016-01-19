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الداخلية تكشف حقيقة اختفاء موظف الجهاز المركزى للمحاسبات

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الداخلية تكشف حقيقة اختفاء موظف الجهاز المركزى للمحاسبات الداخلية تكشف حقيقة اختفاء موظف الجهاز المركزى للمحاسبات
تمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف حقيقة ادعاء اختفاء أحد موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من "عصام.م.ع" 29، سنة موظف بإحدى شركات الأدوية، مقيم بمحافظة البحيرة بغياب شقيقه على، موظف بالجهاز المركز للمحاسبات، مقيم بدائرة القسم.. وبحوزته (مبلغ مالى قدره 13.200 دولار "خاص بزوج شقيقته"، وهاتف محمول، وجهاز لاب توب) ولم يتهم أحدا.

وحضر المتغيب للقسم وقرر عودته للمنزل بتاريخ 13 الجارى، وادعى أنه يوم اختفائه كان بحوزته مبلغ مالى 110 آلاف جنيه (متحصلات تغيير المبلغ الذى كان بحوزته بالعملة الأجنبية) استوقفه أحد الضباط وبصحبته مجندين واصطحبوه داخل سيارة شرطة وقاموا بتعصيب عينيه ثم قاموا باستجوابه داخل حجرة بإحدى البنايات عن عائلته ومعارفه واحتجزوه بالمكان حتى يوم الأربعاء الماضى ثم أبلغوه أنه سيتم عرضه على النيابة العامة وقاموا باصطحابه ونزع العصابة عنه وتسليمه هاتفه المحمول وجهاز اللاب توب وأطلقوا سراحه بطريق الإسكندرية الصحراوى دون تسليمه المبلغ.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص هاتفه تبين قيامه بمسح المكالمات الصادرة والواردة والمحادثات بالتطبيقات المحملة عليه، وأمكن بالاستعانة بالتقنيات الحديثة التوصل إلى دخول المذكور إلى مواقع تداول العملات الأجنبية على الإنترنت خلال الفترة التى ادعى غيابه فيها، وأن له معاملات بيع وشراء خلال شهر يناير.

وبإعادة مناقشته ومواجهته اعترف أنه بتاريخ 9/12/2015 استولى على مبلغ خاص بزوج شقيقته وقام بالمضاربة به على العملات الأجنبية وخسارته وخشية افتضاح أمره قام بالاختباء بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية ثم عاد واختلق الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365

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