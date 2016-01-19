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ضبط متهم هارب من 27 حكما قضائيا فى الإسكندرية

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ضبط متهم هارب من 27 حكما قضائيا فى الإسكندرية ضبط متهم هارب من 27 حكما قضائيا فى الإسكندرية
ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالإسكندرية القبض على صاحب شركة هارب من تنفيذ 27 حكما قضائيا ضده.

كان اللواء نادر جنيدى مدير الأمن تلقى إخطارا من العميد شريف عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يفيد وصول معلومات سرية عن متهم هارب من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، وأنه يتردد على إحدى الشقق السكنية بمنطقة باب شرقى.

تم عمل كمين للمتهم وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم باب شرقى، من ضبطه، وتبين هروبه من 27 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "شيك بدون رصيد ونصب" وتمت إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365