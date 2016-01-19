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جنايات السويس تقضى ببراءة 22متهما من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية

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جنايات السويس تقضى ببراءة 22متهما من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية جنايات السويس تقضى ببراءة 22متهما من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية

أرشيفية

قضت محكمة جنايات الأربعين الدائرة الثالثة ببراءة 22 متهما من المنتمين لجماعة الاخوان الإرهابية وانصارهم من بينهم 11 متهما محبوسا و11 أخرين هاربين من اتهامات التحريض علي العنف وتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة بالسويس .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط امبابي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين السيد عبد العزيز محمود وباسم عبد المنعم دسوقي وأمانة سر مصطفي عبد السلام ومحمد سليمان .

تعود وقائع القضية رقم 4658 جنايات الأربعين إلي عام 2014 عندما اندلعت اشتباكات بشارع الجيش بين جماعة الإخوان الإرهابية والأهالي نتج عنها إتلاف بعض الممتلكات الخاصة ووجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والإتلاف والتحريض علي العنف .

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