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وفاة المصورة المغربية ليلى علوي في هجوم بوركينا فاسو

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وفاة المصورة المغربية ليلى علوي في هجوم بوركينا فاسو وفاة المصورة المغربية ليلى علوي في هجوم بوركينا فاسو

أعلنت السفارة المغربية في بوركينا فاسو الثلاثاء 19 يناير، وفاة المصورة الفرنسية من أصل مغربي ليلى علوي، في الهجوم المسلح على أحد فنادق بوركينا فاسو.

وأوضحت السفارة أن ليلى علوي توفيت إثر إصابتها بنوبة قلبية وذكرت أن جثمانها سينقل إلى المغرب عقب استكمال الإجراءات.

وقالت السفارة إن المصورة المغربية من مواليد 1982 في باريس قد أصيبت بجروح في هجوم شنته مجموعة مسلحة مساء الجمعة الماضي على مطعم وفندق وسط واغادوغو، وتوفيت إثر نوبة قلبية رغم الإسعافات التي قدمت لها.

وتعرضت ليلى علوي أثناء الهجوم إلى إصابات في الذراع والساق، ونقلت بعدها إلى إحدى العيادات حيث أجريت لها عملية جراحية.

وكانت ليلى تعمل مصورة، وقدمت إلى واغادوغو لالتقاط صور فوتوغرافية لصالح منظمة العفو الدولية، ليرتفع عدد ضحايا هجمات واغادوغو إلى 30 قتيلا.

وشاركت المصورة الفوتوغرافية في معارض عالمية، قدمت خلالها توثيقا لمشاهد من الحياة اليومية من المغرب، ومن جولات عبر العالم.

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