مع برودة الجو.. نصائح لحمايتك من جفاف الجلد وتجاعيد الشتاء

وحول ذلك تقول دكتورة هبة مصطفى، أخصائى الأمراض الجلدية: "يجب على الأشخاص، خاصة النساء، الاهتمام والعناية بصحة الجلد خلال فصل الشتاء، لحمايته من التعرض لبعض المشاكل الصحية مثل الجفاف والخشونة والتجاعيد".
واستكملت د.هبة قائلة: تساهم برودة الطقس وانخفاض درجات الجو فى زيادة فرص ظهور تجاعيد بالجلد وإصابته بالشيخوخة، وتابعت قائلة: يجب على الأشخاص مراعاة الاهتمام بصحة جلدها بفصل الشتاء من خلال التالى:
1)الاهتمام بشرب قدر كاف من الماء لترطيب الجلد، نظرا لأن كثيرين لا يقومون بشرب قدر من المياه مثل الصيف.
>2)الاهتمام بترطيب الجلد من خلال دهان كريمات الترطيب لحماية الجلد من الجفاف نتيجة برودة الطقس.
>3)تناول بعض الأطعمة والأغذية الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات كمصدر جيد للحصول على الفيتامينات المفيدة والضرورية لصحة الجسم بشكل عام، وصحة الجلد بصورة خاصة.