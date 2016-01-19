مع برودة الجو.. نصائح لحمايتك من جفاف الجلد وتجاعيد الشتاء

العناية بصحة الجلد أحد الأشياء المهمة والضرورية التى يجب على المرأة مراعاتها خلال فصل الشتاء، لتجنب جفاف الجلد أو حدوث تجاعيد وغير ذلك من المشاكل الصحية التى من الممكن أن ثؤثر على الجلد خلال برودة الطقس.

وحول ذلك تقول دكتورة هبة مصطفى، أخصائى الأمراض الجلدية: "يجب على الأشخاص، خاصة النساء، الاهتمام والعناية بصحة الجلد خلال فصل الشتاء، لحمايته من التعرض لبعض المشاكل الصحية مثل الجفاف والخشونة والتجاعيد".

واستكملت د.هبة قائلة: تساهم برودة الطقس وانخفاض درجات الجو فى زيادة فرص ظهور تجاعيد بالجلد وإصابته بالشيخوخة، وتابعت قائلة: يجب على الأشخاص مراعاة الاهتمام بصحة جلدها بفصل الشتاء من خلال التالى:

1)الاهتمام بشرب قدر كاف من الماء لترطيب الجلد، نظرا لأن كثيرين لا يقومون بشرب قدر من المياه مثل الصيف.

>2)الاهتمام بترطيب الجلد من خلال دهان كريمات الترطيب لحماية الجلد من الجفاف نتيجة برودة الطقس.

>3)تناول بعض الأطعمة والأغذية الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات كمصدر جيد للحصول على الفيتامينات المفيدة والضرورية لصحة الجسم بشكل عام، وصحة الجلد بصورة خاصة.