الجمعة.. الغردقة تستضيف فرقة روك انجليزية‎

تنظيم هيئة تنشيط السياحة الحفل الغنائي الذي تحييه فرقة الروك الإنجليزية THE DIRE STRAITS EXPERIENCE يوم الجمعة القادم 22 يناير بمنطقة خليج ابو سوما جنوب الغردقة لتنشيط السياحة بمدينة ​الغردقة.​

يأتي الحفل فى إطار إسترا​تيجية​ الهيئة للاستفادة من الأحداث السياحية وزيادة الحركة الوافدة إلى البلاد لتحسين الصورة الذهنية للسوق لمختلف المقاصد السياحية المصرية.

تعد الفرقة من أحد أهم وأعرق الفرق العالمية الحائزة على جائزة الجرامي الموسيقية العالمية بقيادة مؤسس الفرقة كريس وايت، وحيث تقدم الفرقة العديد من الأغاني التي أشتهرت بأدائها على مستوى العالم مثل Sultans of Swing وهي الأغنية الأشهر للفرقة والتي حققت نجاحات كبيرة.​​​​

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