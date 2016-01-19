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من هي فيرنا التي قلّدتها مايا دياب بعد سنتين؟

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فيرنا شاكارديميان Virna Chakardemian هي مديرة في مركز تصميم مجوهرات Yeprem. ارتدت عام 2014 شريطاً ماسياً فوق العين بشكل اكسسوار للحواجب.

 

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وفي مقابلة مع لوس أنجلوس تايمس، صرّحت فيرنا بقيمة هذه القطعة، وقالت إنها تبلغ حوالى 40000$ أمريكي.


صمّمت مجوهرات Yeprem قطعاً فريدة لتزيين المرأة، لم تقتصر على الأقراط والخواتم، بل أبدعت ابتكارات عدّة لليد. أمّا اكسسوار الحواجب هذا فقد ارتدته أوبرا كإعلان لـ Yeprem في عيدها الخمسين.
بعد سنتين، مايا دياب تقلّد فيرنا بـ 40000$ على الحواجب.


وها هي مايا دياب ترتدي هذا الاكسسوار الماسي على حواجبها بعد سنتين في برنامجCelebrity Duets .

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