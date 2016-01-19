كيف تختارين المكياج والتسريحة المناسبة لك؟

في بعض الأحيان، قد تجدين المكياج الذي قمت بتطبيقه لا يتناسب مع تسريحة شعرك أو ملابسك! وقد تجدين أنّ المكياج لا يتماشى مع لون شعرك أيضاً؟ فكيف تختارين المكياج ليتماشى مع لون شعرك وملابسك؟ إليك الدليل التالي:

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أولاً: اختيار المكياج المناسب مع لون شعرك وبشرتك

1. الشقراوات: أفضل مكياج لذوات الشعر الأشقر هو اختيار ظلال العيون اللامع قليلًا أو العادي، مع وضع قليل من اللمعان فوق ظلال العيون. كذلك يفضّل استخدام اللون الأحمر على الشفاه والخدين لنضارة البشرة، وجعلها طبيعية ومشرقة.

2. السمراوات: الظلال الشاحبة قد تجعلك تبدين أكثر شحوبًا، وقد تجعل مظهرك مملًا، كما أن التناقض بين البشرة الشاحبة والشعر الداكن قد يجعل بشرتك تبدو باهتةً. لذلك، عليك دائمًا اختيار الألوان الدافئة مثل البنفسجي والبورجوندي والبني، بالإضافة إلى الإطلالة البرونزية التي تزيد دائماً توهّج وجاذبية ملامحك السمراء.

3. ذوات الشعر الأحمر: اللون الأخضر يتناسب كثيرًا مع الشعر الأحمر، كما أنّ اللونين النحاسي والبنيّ يزيدان الشعر الأحمر جاذبية.



ثانيًا: المكياج المناسب لملابسك

1. إذا كنت ترتدين ملابس أنثويةً مميزة كالسراويل الجلدية أو الفساتين السوداء القصيرة، فأنت بحاجة إلى تسريحة شعر كذيل الحصان العالي، أو الكعكة العالية، مع اعتماد المكياج السموكي للعين. ويمكنك اختيار اللون البني أو البنفسجي أو الأخضر الداكن في هذا المكياج.

2. وإذا كنت ترتدين ملابس رياضيةً، فأنت بحاجة إلى تحقيق نظرة أنثوية لديك؛ وذلك بترك شعرك فضفاضًا مرنًا، أو بتنفيذ تسريحة الضفائر الفرنسية؛ أما بالنسبة إلى المكياج، فعليك اختيار الظلال الوردية الداكنة أو الزرقاء، مع إضافة لمسة من الكحل لتتناسب مع لون عينيك، في الوقت الذي يفضّل وضع اللون الوردي على خديك، وترك الشفتين عاريتين، بالإضافة إلى الاكتفاء بوضع المرطّب عليها فقط.

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