تحديد ملامح الوجه آصبح أسهل مع Wow by Wojooh!

إحصلي على كلّ ما تحتاجين إليه لتحديد ملامح وجهك في شهر فبراير هذا مع ماركتك المفضّلة Wow by Wojooh. فهي تطلق مستحضر Duo Sculpting Stick الاستثنائي والمبهر والجديد ضمن تشكيلة Contour Revolution!

في شهر فبراير من هذا العام، يشكّل تحديد ملامح الوجه محور اهتمام Wow by Wojooh! فتقنية المكياج السحرية هذه تشكّل صيحة رائجة في عالم الجمال منذ فترة، لذا شعرنا بضرورة تكريس شهر لعالم تحديد ملامح الوجه. وهل تتساءلين هنا عن النجم في هذا الصدد؟ إنّه طبعاً مستحضر Duo Sculpting Stick من تشكيلة Contour Revolution!

أقلام تحديد ملامح الوجه من Wow by Wojooh هي مستحضرات ضرورية جدّاً لكل عاشقة مكياج، بالأخصّ عندما تكون كثيرة التنقّل! فهذه الأقلام المزدوجة الأطراف تتمتّع بتركيبة ثابتة لفترة طويلة ومقاومة للماء، ما يجعلها مثالية لطقس منطقتنا الحار، مع قوام كريمي وسهل التوزيع. ويُقدّم مستحضر Duo Sculpting Stick من تشكيلة Contour Revolution في ثلاث درجات، ليناسب الجميع. فإن كنت صاحبة بشرة فاتحة، ننصحك بدرجة Nougat Caramel. أمّا لمن لديها بشرة متوسّطة اللون مع سمرة خفيفة، فنوصي بدرجة Baklawa Brownie. لكن إن كانت بشرتك أكثر دكناً، يُستحسن أن تختاري درجة Kahwa Mocha. هذا الإطلاق الرائع هو كلّ ما تحتاجين إليه لتنعمي بوجه محدّد تماماً ببضع خطوات سهلة.

هل تريدين معرفة أهمّ أسرارنا؟ إنّه التربيت! إطّلعي على نصائحنا السريعة حول كيفية الحصول على إطلالة وجه محدّد المعالم بامتياز، وذلك في أقلّ من 10 دقائق.

الخطوة 1: وزّعي مستحضر Master Prime من Wow by Wojooh بشكل متساوٍ على كامل الوجه.

الخطوة 2: استعملي الدرجة الأدكن في Duo Sculpting Stick من تشكيلة Contour Revolution، وباشري بتنفيذ تقنية تحديد ملامح الوجه عبر تطبيق المستحضر على خطّ الشعر، جهتي الأنف، تحت عظمتي الخدين، على طول الفكّ وتحت الذقن.

الخطوة 3: بواسطة الدرجة الأفتح في Duo Sculpting Stick من تشكيلة Contour Revolution، إبدئي بتعزيز الإشراق عبر وضع المنتج على الجبين، تحت العين حتّى زاوية الأذن، تحت عظمتي الخدين، على طول الجهة الأمامية للأنف، وفوق وتحت الشفتين.

الخطوة 4: عبر استخدام الإسفنجة المسطّحة الرأس Flat-top blender، ربّتي الخطوط التي رسمتها وباشري بالمزج – لا تمسحي التركيبة!

الخطوة 5: بعد الانتهاء من التوزيع، ضعي كريم الأساس المضغوط Picture Perfect على فرشاة بودرة خدود كبيرة.

الخطوة 6: ربّتي برفق فقط مكياج تحديد ملامح الوجه الذي حصلت عليه لتثبيته.

وهكذا تكونين قد حصلت على هذه الإطلالة المذهلة!

توجّهي إلى أقرب محلّ وجوه إليك خلال شهر فبراير واطّلعي على مستحضر ماركتنا Wow by Wojooh الجديد، Duo Sculpting Stick من تشكيلة Contour Revolution. سيكون تحديد ملامح الوجه محور اهتمامنا، لذا زورينا لتجربة كلّ مستحضراتنا الضرورية الأخرى لتنفيذ هذه التقنية واحصلي على استشارة سريعة من خبراء المكياج لدى Wow by Wojooh وتعلّمي أسرار تطبيق مكياج تحديد ملامح الوجه.

ليس لديك الوقت الكافي للتوجّه إلى المول؟ لا تقلقي، فبإمكانك زيارة موقعنا الإلكتروني المتوفّر على مدار الساعة لشراء أو تعلّم كلّ شيء حول تحديد ملامح الوجه!