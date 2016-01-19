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Poison girl عطر المرأة العصرية من ديور

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Poison girl عطر المرأة العصرية من ديور Poison girl عطر المرأة العصرية من ديور

الثلاثاء 19-01-2016 21:08

بعد النجاح والشهرة التي حققها عطر السم Poison بعام 1985 ومرورًا حتى عام 2007، أطلق دار الأزياء الفاخر ديورDior نسخة جديدة منه حملت اسم Poison Girl، حيث تقدمه هذه العلامة التجارية للفتاة ذات الشخصية المتمردة والإطلالة المثيرة ، وتولت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية Camille Rowe مهمة الدعاية الإعلانية للعطر نظرًا لجمالها وأناقتها التي ليس لها مثيل...

تركيبة خاطفة للقلوب
جاء الإصدار الأخير من عائلة Poison Girl بمكونات فرنسية خام ثمينة وعالية الجودة، فستلاحظين حواء رائحة البرتقال المر فور تطبيق العطر، ثم ستأتي إليكِ رائحة الورود في القلب ثم تنبع من القاعدة رائحة الفانيليا وفول التونكا التي ستستمر معكِ لفترة طويلة

تصميم كلاسيكي
أما من ناحية التصميم، فقد أصر دار الأزياء العالمي "ديور" على أن يقدم Poison Girl في زجاجة بشكل كلاسيكي ، وقد حمل اللون الوردي الأنثوي الحالم مع غطاء فاخر باللون الأسود. ويتوفر هذا المنتج في المتاجر بأحجام 30، 50 و 100 مل ماء عطر.

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سيدتي