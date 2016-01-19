مجمع إعلام شمال الشرقية يناقش "دور الإعلام فى التعريف بقانون الخدمة المدنية"

نظم مركز إعلام شمال الشرقية بكفر صقر ندوة، اليوم الثلاثاء، بالإدارة الزراعية بكفر صقر، بعنوان "دور الإعلام فى التعريف بقانون الخدمة المدنية"، حاضر فيها الدكتور ثروت على الديب رئيس قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة المنصورة.

وتحدث عن الفساد الإدارى داخل الدولة وآثاره على المواطن، مشددا على دور الدولة فى تحسين أوضاع الموظف وتغليظ عقوبة الفساد، وأبرز الديب أهمية الإصلاح الإدارى داخل الدولة وما هو الغرض الحقيقى من إصدار قانون الخدمة المدنية .

حضر اللقاء المهندس مسعد ندا مدير عام الإدارة الزراعية بكفر صقر ومحمد خطاب مدير مركز الإعلام بشمال الشرقية ومحمد حافظ وميدى راضى أخصائى الإعلام بالمركز وعدد من المهندسين الزراعيين والعاملين بقطاع الزراعة.



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