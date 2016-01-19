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العربى يرحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية الجديدة

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العربى يرحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية الجديدة العربى يرحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية الجديدة
رحب الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية الجديدة التى وقع عليها اليوم المجلس الرئاسى، وأعتبرها خطوة هامة فى مسار الحل السياسى المنشود وتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين.

وحث الأمين العام مجلس النواب الليبى للانعقاد على وجه السرعة لمنح الثقة لهذه ، داعياً جميع الأطراف الليبية وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها والتصدى للتنظيمات الإرهابية وإطلاق عملية البناء والأعمار لبناء ليبيا الجديدة.

وأشاد الأمين العام بالجهود التى تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليبيا السيد مارتن كوبلر، والمجلس الرئاسى وجميع الأطراف السياسية الليبية.

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مصر 365

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