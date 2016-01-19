أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

باكستان تعرض استضافة محادثات للمصالحة بين السعودية وإيران

Google+ Print
باكستان تعرض استضافة محادثات للمصالحة بين السعودية وإيران باكستان تعرض استضافة محادثات للمصالحة بين السعودية وإيران

>عرض رئيس الوزراء الباكستانى استضافة محادثات بين إيران والسعودية تهدف إلى تسوية الخلافات بين القوتين المتنافستين فى الشرق الأوسط، التقى نواز شريف الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الثلاثاء فى طهران، بعد يوم من لقائه الملك السعودى سلمان بن عبد العزيز فى الرياض.

وبعد اجتماعه مع روحانى، قال نواز شريف للصحفيين إن إيران أبدت رغبتها فى تحسين العلاقات مع ، مشيرة إلى أنها ستعين شخصية تنسيقية من أجل أية محادثات مستقبلية، وأضاف ، إنه سيتحدث إلى الرياض لتشجيعها على تعيين شخصية تنسيقية من أجل نفس المهمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة