باكستان تعرض استضافة محادثات للمصالحة بين السعودية وإيران

>عرض رئيس الوزراء الباكستانى استضافة محادثات بين إيران والسعودية تهدف إلى تسوية الخلافات بين القوتين المتنافستين فى الشرق الأوسط، التقى نواز شريف الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الثلاثاء فى طهران، بعد يوم من لقائه الملك السعودى سلمان بن عبد العزيز فى الرياض.

وبعد اجتماعه مع روحانى، قال نواز شريف للصحفيين إن إيران أبدت رغبتها فى تحسين العلاقات مع السعودية، مشيرة إلى أنها ستعين شخصية تنسيقية من أجل أية محادثات مستقبلية، وأضاف ، إنه سيتحدث إلى الرياض لتشجيعها على تعيين شخصية تنسيقية من أجل نفس المهمة.